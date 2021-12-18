四大公投的投票在下午4時結束，台中市粗估投票率約41％，投票人數95萬8443人，投票權人總數233萬7667人，依公投通過門檻495萬票，通過門檻困難度高，投票結束共有3起違規撕毀4張選票，依《公投法》將公投票或選舉票以外之物投入票匭，或故意撕毀領得之公投票者，處5000元以上、5萬元以下罰鍰。

台中市選舉委員會表示，藉至投票截止時間，台中市共計3案投票人撕毀選票案件，其中南區樹義國小50多歲婦人及東區進德國小7旬婦人都是第17案公投票蓋錯，撕毀公投票；另西屯區永安國小則是50多歲左右男性撕毀第17、19案公投票，警方正在問訊中。相關違規事證並由警方搜證後，送選舉委員會進行後續審議。

台中市逾233萬人有公投的投票權，並在全市1872個投開票所投票，場邊人士粗估，台中市粗估投票率約41％，投票人數95萬8443人，投票權人總數233萬7667人。