王力宏混亂私生活遭李靚蕾全部公開後，讓外界都難以置信，優質好男人形象徹底毀滅，而不只李靚蕾，現連王力宏過去的同門師妹張綺倫（綺綺），也在這時候補刀狠嗆「還好我嫁的不是你」，曝光自己和王力宏無緣的過往。

張綺倫透露兩人相識時，她16歲、王力宏22歲，那時她還是索尼音樂的新人，而剛加盟的王力宏，在那一年得到人生第一座金曲獎，「演唱會你會帶我到後台玩，而且你還說你要寫一首歌送給我」。

張綺倫慶幸沒嫁給王力宏。(圖／翻攝自張綺倫臉書)

張綺倫曖昧回應友人。(圖／翻攝自張綺倫臉書)

她也慶幸說道，「還好我們終究無緣，還好我現任老公比你好1000萬倍，而你卻將優質偶像活成了渣男人生」。文章一出也吸引朋友留言「我還記得當初你很喜歡王xx耶」，她也坦言「誰不愛」。

還有朋友提到「昨夜就想問妳跟他吃牛排時有跟妳約嗎？」、「感覺演藝圈好黑暗」，她也曖昧留下「多的是，你不知道的事」，並表示他可以撐到現在才爆，壓得真好。

李靚蕾發了毀滅式長文，細數王力宏的12條罪狀，包含婚前劈腿召妓、婚後約砲、逼簽不對等的婚前協議、缺席孩子生日、重要節日等，重創他多年來塑造的優質偶像形象，讓網友都忍不住痛罵「好髒的男人」。