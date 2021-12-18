四大公投正在開票當中，高雄市長陳其邁今（18）日傍晚赴高雄巨蛋為高雄全家海神職籃與新北中信特工開幕戰進行開球，他一派輕鬆說，「現在開球比開票重要」，自己估算高雄投票率跟補選差不多，會尊重選舉的結果。

媒體問及現在正在開票，會把球賽看完嗎？陳其邁笑說，「我穿這樣就知道說，我是懷著很輕鬆、愉快的心情來看籃球比賽，可以的話，我會看完」。

陳其邁指出，現在陸續開票當中，不過看起來投票率大概照他的估算跟市長補選應該差不多，強調這是人民行使權力，針對現有的政策來進行複決，所以就看開出來的票，是不是現在政府的這個政策繼續再做，由人民最後來做決定，這次投票屬於複決權的一個過程，最後會尊重選舉的結果。

陳其邁笑說，看完比賽大概票開完了，再來做評論啦。至於這陣子以來，面對公投選舉的心情，他顧左右言他說，「我今天其實等著要開球，已經期待有至少半年的時間，所以此時此刻開球比開票重要」。