四大公投於今天（18日）投票截止，正在開票中。但是各家電視台所播報的同意、不同票數相差很大。台灣民意基金會董事長游盈隆表示，大家看看就好，千萬不要緊盯數字，那就被愚弄了。

游盈隆18日在臉書貼文表示，四大公投開票中，各大電視台所播報數字出入很大，甚至結果相反，他合理懷疑各台各有事先設定的方程式，數字是隨機跳躍，朋友們看看就好，千萬不要緊盯著數字，一顆心隨之跳動，那就被愚弄了。7點以後各台數字可望會趨近。

網友回應表示，「您真內行。」、「投票率太低了~~這就是公投不能綁大選的目的。」、「2004年總統大選也是如此。」、 「我們再怎麼正義去投心中的票，遇不誠信的政府，專搞這種不正的言行..哎..。」

截至傍晚5點，根據中選會統計，台北市開票速度較慢，南部各縣市開票速度則較快，對總體投票結果產生影響。4大公投案的不同意票目前都領先同意票，台北市在傍晚5點的開票結果為第17案同意1118票，不同意1058；第18案同意1167，不同意1020票；第19案同意1175票，不同意1017票；第20案同意1152票，不同意1035票。同時，截至傍晚5點，台北市已開出的投票所，4大公投案投票率均超過4成。