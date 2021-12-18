高雄市社會局無障礙之家附設燕巢家園身障者透過耶誕踩街活動融入社區。（林雅惠攝）

高雄市社會局無障礙之家附設燕巢家園身障者小彥透過耶誕踩街活動融入社區。（林雅惠攝）

耶誕報佳音巧遇公投日！高雄市政府社會局無障礙之家附設燕巢家園今天由企業志工們穿著耶誕老人裝，帶領30多位戴耶誕帽的身障朋友，沿著家園向民眾祝賀耶誕快樂，並親贈餅乾小糖果，志工也趁公投日帶身障者繞過投開票所，讓家園身障朋友從生活中認識投票。

16位企業志工趁今天公投日帶領30多位燕巢家園中重度與極重度的身障朋友，繞過家園附近投開票所，讓身障者平日透過圖卡或影片獲得的投票常識，在生活中實際體驗，同時在耶誕節接近日，向里鄰贈送小禮物、傳播佳音。

40歲重度心智障礙併重聽的小彥，2020年12月入住燕巢家園，1個月返家1次的他，習慣收信箱信件的固定模式，遭到鄰居排斥，因此小彥返家多數時間都宅在家裡，剛進入燕巢家園時，他個性害羞生澀，但融入家園後，非常喜歡小幫手的角色，如今會主動打掃並熱心協助他人，小彥今天把耶誕禮物袋的餅乾及糖果發光光，表情非常開心。

自閉症的小薇原本在日照中心，雙親考量年齡大後孩子能適應全日型機構服務，因此入住燕巢家園，疫情嚴峻時因無法回家，小薇適應狀況不如從前，情緒反應大、躁動，第3周後在同儕支持、老師陪伴和每周與家中視訊，終於適應機構生活，本身是基督徒的她，非常喜歡耶誕節，今日她帶領同學一起大聲歡唱，傳送佳音。

燕巢家園主任鄭雄遠說，家園的身障朋友仍無法理解投票意義，但透過耶誕踩街，讓他們認識社區環境，提升社交生活，學習祝福與應對，意義非凡。