嘉縣阿里山鄉鄒族攝影人莊信然以高身鯝魚做成一夜干，風味佳大獲好評。（莊信然提供／張亦惠嘉縣傳真）

嘉縣阿里山鄉鄒族攝影人莊信然以高身鯝魚做成一夜干，風味佳大獲好評。（莊信然提供／張亦惠嘉縣傳真）

嘉義縣阿里山鄒族山美部落攝影人莊信然研發高身鯝魚製成的一夜干大獲好評，莊信然表示，高身鯝魚跟達娜伊谷復育的鯝魚（苦花）不同，曾文溪原先沒有高身鯝魚，因人為放養反而擠壓到苦花的生存空間，受蘭嶼一夜干啟發，自己上網看了一夜干的製作方式，再調整成適合阿里山天氣的方法，很多親朋好友吃了都說讚。

達娜伊谷是曾文溪支流，八八風災時遭到重創，災後不僅溪谷不見、河床布滿巨石，連？魚都不見蹤影，山美社區經過多年努力復育，目前賞魚區鯝魚數量眾多，是遊客到達娜伊谷必看的點。

莊信然表示，高身鯝魚跟鯝魚不同，時常有人搞混，曾文溪原先是沒有鯝魚的，是人為將高身鯝魚引進曾文溪，因這種魚體型較大，造成體型較小的苦花只能往支流求生存，因此突發奇想研究高身鯝魚的料理，也希望能平衡生態。

因阿里山天氣與做一夜干聞名的蘭嶼不同，莊信然剛開始先拿幾條試做，看了網路上的影片後再找出適合的方法，將魚處理好、刮鱗後曬1天1夜，再煙燻約2小時完成，莊信然說，山上氣溫低、風不大，因此無法只靠吹風風乾，用煙燻的話火侯要控制好才不會太乾柴，整體十分費工。

莊信然說，自己會挑體型較大的高身鯝魚，肉較多，做出來的成品吃過的人都說讚，目前已有部落或其他縣市的人來問他做法，沒想到一開始純粹只想試試看卻一次就成功，未來可能再研發其他更多樣的吃法。