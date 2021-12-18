鴻海(2317)印度清奈廠因傳出有員工因食物中毒死亡，引發部分員工群聚抗議、要求給予說明。不過，當地官員對此表示，員工因食物中毒身亡的消息完全為錯誤傳言，在經當地警方及勞動部官員親赴現場對談說明後，現場群聚抗議員工已在中午散去。

富士康印度清奈廠位於蒂魯瓦盧爾（Thiruvallur）的員工宿舍，15日傳出發生食物中毒事件，導致4名女性員工住院治療。而18日傳出其中1名員工已死亡的消息，引發部分員工群聚抗議，要求給予說法，阻塞了斯利柏倫菩德（Sriperumbudur）的交通。

不過，據「印度教徒報」（The Hindu）報導，當地官員表示4名住院女工狀況良好，其中3人已經出院，而1人因食物中毒死亡的消息「完全是錯誤的」，仍在住院的1名女工狀況良好，並獲得蒂魯瓦盧爾地方行政長官證實。

而當地警方、勞動部官員為消除謠言，亦前往現場與抗議員工對談。據了解，現場群聚員工已在中午散去。