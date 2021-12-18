公投票塞口袋被抓包 桃園男稱「不想違背自己的意願投票」遭法辦 17:352021/12/18 中時 呂筱蟬 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 反萊豬、公投綁大選、重啟核四及珍愛藻礁四大公投18日登場，雖氣溫驟降，民眾穿上保暖衣物至投票所投票。示意圖非當事人（陳怡誠攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市一名28歲男子今(18)日中午在內壢高中投公投票，離開的時候帶走其中1張選票，被主任管理員發現後制止並通知警方處理，男子接受訊問後離開，警方將另依違反選罷法函送桃園地檢署偵辦。 該名男子供稱，因為有1張票蓋錯不想投入票櫃，在情急之下乾脆塞到口袋帶出去，就是不想違反自己的意思而投票，沒想到會觸法。警方表示男子離開投開票所的時候被主任管理員察覺，上前制止並追回被帶出去的選票。 桃園公投投票率達3成 選務爆爭議 民眾領票遭問「要領幾張」 全國性公投投票日 楊文科呼籲縣民踴躍出來投票 #離開 #公投票 #1張 #選票 #管理員 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 決戰1218》民眾控公投票遭提前蓋「不同意」台北市選委會回應了 12:152021/12/18 政治 郭國文7點半投票所排隊搶頭香 投完票衝牛墟宣講 09:432021/12/18 政治 北市上午投票率約2成 2人撕毀選票恐挨罰5萬元 13:552021/12/18 政治 這張票好貴！台中婦衝動怒撕毀公投票 最重罰五萬 13:092021/12/18 政治 蓋錯欄位想重領票 7旬婦撕毀選票慘了 12:492021/12/18 社會 南彰化投票意願低 藍委謝衣鳳呼籲民眾出門投票 14:142021/12/18 政治 又是「喝好水」！新竹6旬婦撕毀公投票還丟進票匭 遭當場送辦 15:072021/12/18 社會 連戰手牽連方瑀現身投票 點頭示意對公投有信心 13:002021/12/18 政治 「喝好水」3度有狀況！新竹男攜公投票衝出投開票所還撕毀 16:032021/12/18 社會 高雄》趙天麟帶全家一同投票 「燒聲」還要繼續催票 08:342021/12/18 政治 1218公投》嘉義市長黃敏惠完成投票 籲市民用投票擦亮民主聖地的招牌 09:122021/12/18 政治 政治熱門新聞 直播》開票2小時 四公投案「不同意」大幅領先 差距擴大 - 政治 1218公投》最後一夜藍綠大拚場 沈富雄預測最後公投結果 - 政治 1218公投》唐湘龍預測公投結果 判斷藍營這大咖會過關 - 政治 1218公投》民進黨能達成目標嗎 游盈隆吐6字 - 政治 上將備詢 中將咬耳朵「不用回答」全都錄 網友怒：囂張跋扈還不滾下台 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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