桃園市一名28歲男子今(18)日中午在內壢高中投公投票，離開的時候帶走其中1張選票，被主任管理員發現後制止並通知警方處理，男子接受訊問後離開，警方將另依違反選罷法函送桃園地檢署偵辦。

該名男子供稱，因為有1張票蓋錯不想投入票櫃，在情急之下乾脆塞到口袋帶出去，就是不想違反自己的意思而投票，沒想到會觸法。警方表示男子離開投開票所的時候被主任管理員察覺，上前制止並追回被帶出去的選票。