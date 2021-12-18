有些生肖男脾氣大，經常為了一點小事就生氣，蠻橫無理的個性也讓身邊朋友很頭痛。《搜狐網》近日分享3個脾氣大的生肖男，年輕時聽不進別人的意見，不過隨著年齡增長，他們也會慢慢改進，脾氣變小了也為他們帶來福氣。

1.生肖雞

屬雞男個性蠻橫，當與別人看法不同時，他們就會立刻反擊，決不會憋在心裡，一旦發脾氣就沒人壓制得了，讓旁人非常頭痛，不過隨著時間，他們會開始學習審視自己，脾氣也會越來越好，財運、福運變得更旺，甚至走上人生巔峰，若不想經常得罪人，還是趁年輕時好好學會管理脾氣，可別因一時的情緒而失去機會或朋友。

2.生肖牛

屬牛男從來都不懂得如何謙遜，無論在職場還是生活，他們都不允許自己退讓，生怕別人搶占他的立場，而且脾氣非常大又固執，與別人一言不合就發脾氣，甚至是不近人情，不過很多道理必須自己領悟才能明白，平時要多反思，朋友才會越來越多，還有機會遇到貴人，管理好自己的脾氣，也能帶來福氣，或受到同事及主管的喜歡。

3.生肖猴

屬猴男個性咄咄逼人，他們說話不饒人，經常為了一點微不足道的事情而發脾氣，隨著年齡增長，他們才會發現自己的問題，了解發飆也無法解決問題，開始願意聽從別人的意見，逐漸贏得身邊朋友的認可，建議屬猴男年輕時遇到問題，可以嘗試轉念思考，不管遇到了什麼煩心的事情，都不要為難自己。