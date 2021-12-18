重啟核四、反萊豬、公投綁大選、護藻礁4大公投結果將出爐，全台各投票所如火如荼進行開票作業，台北市選委會統計，目前12行政區投票率皆破4成，預估全市投票率將達4成5，被視為「選情章魚哥」的天玉里目前仍在開票，但按投票人數計算，其投票率高達4成7。