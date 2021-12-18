北市投票率有望達4成5 「選情章魚哥」天玉里高達4成7 17:322021/12/18 中時 黃婉婷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 圖為台北市天玉里開票作業。(葉宣婕攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 重啟核四、反萊豬、公投綁大選、護藻礁4大公投結果將出爐，全台各投票所如火如荼進行開票作業，台北市選委會統計，目前12行政區投票率皆破4成，預估全市投票率將達4成5，被視為「選情章魚哥」的天玉里目前仍在開票，但按投票人數計算，其投票率高達4成7。 公投時間已過半 綠委預估：投票率可能不到45％ 截至下午2點北市投票率逾3成 松山區最高、大安區最低 #投票率 #北市 #章魚哥 #天玉里 #公投 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 公投投票率恐未達5成 潘忠政：執政黨不斷釋放假訊息所致 16:292021/12/18 政治 北市上午投票率約2成 2人撕毀選票恐挨罰5萬元 13:552021/12/18 政治 台南最偏遠投票所 南化關山里上午投票率僅1成 14:012021/12/18 政治 立委馬文君現身投票所 鼓勵民眾出來投票 12:412021/12/18 政治 宜蘭縣總投票率僅3成7 這地區投票率有破4成 16:482021/12/18 政治 公投日 大里霧峰投開票所 投票率僅以往3成 13:092021/12/18 政治 不到4成 嘉義縣投票率低迷僅3成多 16:352021/12/18 政治 1218公投》四大公投今登場 投票率成關鍵 藍綠天王猛催票 侯友宜：一定去投票 希望你也去 04:102021/12/18 焦點要聞 桃園投票權人近187萬 總投票率出爐 這2區最高破4成 16:302021/12/18 政治 饒慶鈴完成投票 籲民眾投下「4個同意 台灣更美麗」 10:022021/12/18 政治 傅崐萁偕妻徐榛蔚前往投票 期盼結果「天佑台灣」 10:462021/12/18 政治 政治熱門新聞 直播》開票2小時 四公投案「不同意」大幅領先 差距擴大 - 政治 1218公投》最後一夜藍綠大拚場 沈富雄預測最後公投結果 - 政治 1218公投》唐湘龍預測公投結果 判斷藍營這大咖會過關 - 政治 1218公投》民進黨能達成目標嗎 游盈隆吐6字 - 政治 上將備詢 中將咬耳朵「不用回答」全都錄 網友怒：囂張跋扈還不滾下台 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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