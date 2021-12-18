四大公投目前正開票當中，高雄市選委會估算，投票率約4成左右，截至傍晚5時，高雄四大公投案的不同意票數皆大幅領先同意票。民進黨高雄市黨部主委趙天麟指出，有些區域投票率甚至達4成5，期待不同意票開出亮麗成績。

截至傍晚5時許，高市選委會統計，第17案「重啟核四」不同意票1萬6745票、同意票9105票；第18案「反萊豬」不同意票1萬6504票、同意票9344票；第19案「公投綁大選」不同意票1萬6520票、同意票9328票；第20案「三接遷離」不同意票1萬6613票、同意票9250票。四案的不同意票皆大幅領先同意票。

趙天麟今天下午受訪時指出，高雄市粗估投票率4成，高雄應該在全國平均之上，相信從總統到市長催票、將士用命，各種宣傳、宣講活動還是有效果的。他看好投票率，但強調最終仍以選委會公布為依據。

趙天麟提到，中央對台積電進駐高雄的支持，民意的回應是很直接的，高雄市民用行動回饋，目前就是靜待最後結果，期待不同意票數開出亮眼成績單。