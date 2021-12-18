這次要帶大家來到籃球場，認識一位日本正妹籃球YouTuber丹羽堇，她不只擁有好球技，可愛的外型也讓她備受矚目，她在TikTok的追蹤者超過90萬、YouTube則有14萬訂閱，IG也有15萬粉絲追蹤，可看出她的高人氣。

丹羽堇今年20歲，身高160公分，雖然身高並不高挑，但運動神經卻很不錯，在網路上拍攝籃球為主題影片都獲好評，而她可是在國中就愛上籃球這項運動，到了高中還加入校隊，司職控球後衛，可見有一定的籃球底子。

另外她高中時還被經紀公司相中兼任模特兒，接拍網路戲劇，更推出自創品牌服飾，朝向全方位發展，但仍專注YouTube影片拍攝，近期都有新影片出爐，而影片除跟退休球員切磋球技，更包含衣服穿搭、歌曲MV拍攝等。

而她在IG上也有許多漂亮的照片，除了籃球、生活、Cosplay、穿搭照她都在行，目前有300多篇的貼文，不只受到男粉絲喜愛，女粉絲也相當喜歡她，可說是日本新一代的「籃球女神」!