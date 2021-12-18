羽球「世界球后」戴資穎粉碎自己的世錦賽8強魔咒，今天在4強遭遇大陸好手何冰嬌，憑藉首局後段以一波8比1逆轉攻勢，與決勝局的穩紮穩打，以21比17、13比21、21比14拿下對戰3連勝，生涯首度闖入世錦賽女單冠軍戰，對手將是日本山口茜vs.大陸張藝曼的勝方。

戴資穎過去對陣何冰嬌取得8勝2敗優勢，但過去5度止步世錦賽8強，也包括2018年敗在何冰嬌拍下。這次她已篤定拿到生涯首面世錦賽獎牌，昨天再度取勝，挺進決賽穿金戴銀，也締造今年參加5項比賽都打入決賽的紀錄。

小戴此役一開局趁何冰嬌陣腳未穩連拿5分，但隨即因為失誤過多，反被對手回敬一波8比0強攻。所幸小戴以一次華麗背身反拍擊球讓何冰嬌掛網，止住失血，再於10比12後接管比賽，先以一波5比0猛攻後來居上，再連拿3分拉開領先，其中在16比13時，她在底線完全背向球網，竟像背後長眼睛般用反拍打出一記過網急墜的致勝球，讓何冰嬌徒呼負負，最後以一記跳在空中的扭腰對角殺球得分，力戰20分鐘後拿下首局。

第2局換邊，戴資穎突然連連失誤，兩度落後何冰嬌10分之多，以13比21被對手追平局數。決勝局開始雙方拉鋸，小戴在5平後抓住何冰嬌失誤機會，連得6分，以11比6領先進入技術暫停。換邊後小戴乘勝追擊，雖然一度兩度被何冰嬌追成3分差，但她穩住陣腳，一次在被動救球的情況下竟打出對角好球，反讓何冰嬌飛撲回擊掛網，勝負就此底定，最後何冰嬌在小戴吊動下擊球出界，結束比賽。