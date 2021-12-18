全國性四大公投持續開票，各地投開票所人員進行唱票。（張妍溱攝）

四大公投持續開票，共4個議題（第17案到第20案），為「重啟核四」、「反萊豬」、「公投綁大選」及「珍愛藻礁」等，每項同意門檻最少超過495萬6367票；台中市有「章魚哥」之稱、北區邱厝里長高敏裕預測說，全里投票率約4成，他認為最終4大公投案，有2個同意，1個不同意，1個55波。

高敏裕預測說，重啟核四部分，很多里民說法較偏向不同意，認為核四封存多年，重啟浪費國家資源，對人民生命財產安全又這麼大殺傷力，也浪費民脂民膏。另反萊豬進口，這是比較直接，認為有質疑的食物要進來台灣，人民的直覺就是禁止進口，偏向同意。

高敏裕續指，公投綁大選，里民同意居多，認為沒有其他3個議題那麼直接影響民生，那中間選民也不會因為政黨改變投票意願，所以55波。

高敏裕表示，珍愛藻礁的議題，即北起觀音溪出海口，南至新屋溪出海口之海岸，及海岸最低潮線往外平行延伸5公里之海域這個議題也是比較安全還有經濟問題，所以里內選民，比較偏向同意往外5公里，以安全為原則。

每到大選就會有「章魚哥」預測選情，炒熱選舉熱度，也成選民討論話題！台中市北區邱厝里因3次總統及3次市長選舉開票與大選結果相符，瞬間成為「章魚里」。對於全國性公投，里長高敏裕預言，有2個同意，1個不同意，1個55波。