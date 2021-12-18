比率約66％ 台南4大公投不同意率暫居全台第一 17:462021/12/18 中時 洪榮志 、 姚志平 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 4大公投案投票時間在下午4點截止後，各投票所立即開票。（姚志平攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 4大公投下午4點投票結束，隨即進行開票。直到傍晚5點45分左右，台南市1536個投開票所，已有超過900個完成開票作業，投票人數33萬多人，投票率接近4成。根據目前的開票結果，4項公投案在台南市的不同意票比率約為66％左右，遠超過同意票，為全台不同意率最高的縣市。 高雄投票率逾4成 4案不同意均大幅領先 中選會最新開票統計 四公投案不同意票皆領先 #台南市 #4大公投 #不同意票 #同意票 #投票率 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 饒慶鈴完成投票 籲民眾投下「4個同意 台灣更美麗」 10:022021/12/18 政治 直播》開票2小時 四公投案「不同意」大幅領先 差距擴大 15:512021/12/18 政治 防公投爭議 民進黨湧言會設北中南「催票及爭議回報中心」 11:052021/12/18 政治 張麗善直播講公投 民進黨台南大掃街 04:102021/12/18 地方新聞 嘉義縣60個投開票所完成計票 不同意票數超過同意票 17:572021/12/18 政治 南投縣長林明溱公投「亮票」 選委會認定非故意沒違法 13:022021/12/18 政治 三接有替代方案、藻礁沒有！潘忠政籲「藻礁公投投下同意票」 10:012021/12/18 政治 黃偉哲催票跟風時事哏「黃綠紅、蓋4英雄」網友秒懂笑翻 16:262021/12/18 政治 金門公投冷清 楊鎮浯向鄉親喊話催票 14:082021/12/18 政治 「新北章魚哥」建德里開票結果出爐！不同意票多 票數差距小 17:572021/12/18 政治 郭國文7點半投票所排隊搶頭香 投完票衝牛墟宣講 09:432021/12/18 政治 政治熱門新聞 直播》開票2小時 四公投案「不同意」大幅領先 差距擴大 - 政治 1218公投》最後一夜藍綠大拚場 沈富雄預測最後公投結果 - 政治 1218公投》唐湘龍預測公投結果 判斷藍營這大咖會過關 - 政治 1218公投》民進黨能達成目標嗎 游盈隆吐6字 - 政治 上將備詢 中將咬耳朵「不用回答」全都錄 網友怒：囂張跋扈還不滾下台 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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