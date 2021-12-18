4大公投下午4點投票結束，隨即進行開票。直到傍晚5點45分左右，台南市1536個投開票所，已有超過900個完成開票作業，投票人數33萬多人，投票率接近4成。根據目前的開票結果，4項公投案在台南市的不同意票比率約為66％左右，遠超過同意票，為全台不同意率最高的縣市。