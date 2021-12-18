新北市議員林裔綺表示結果如預期。（王揚傑攝）

四大公投今（18）日投票，下午4時準時開票，鹽寮反核自救會特別設立臨時計票所，派專人回報貢寮區18個開票所得票數，下午5時許結果出爐，不同意票3041票，同意票957票，約7成6的貢寮民眾投下不同意票。

新北市議員林裔綺表示，當初預期貢寮區同意票約占2成，不同意占8成，開票結果與預期相去不遠，今天因為天氣寒冷，鄉下地方長輩比較多，所以投票率僅近4成。