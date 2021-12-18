反核自救會開票結果出爐 貢寮區7成6不同意重啟核四 17:462021/12/18 中時 王揚傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 鹽寮反核自救會自行公布貢寮區開票結果。（王揚傑攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市議員林裔綺表示結果如預期。（王揚傑攝） 四大公投今（18）日投票，下午4時準時開票，鹽寮反核自救會特別設立臨時計票所，派專人回報貢寮區18個開票所得票數，下午5時許結果出爐，不同意票3041票，同意票957票，約7成6的貢寮民眾投下不同意票。 新北市議員林裔綺表示，當初預期貢寮區同意票約占2成，不同意占8成，開票結果與預期相去不遠，今天因為天氣寒冷，鄉下地方長輩比較多，所以投票率僅近4成。 嘉義縣60個投開票所完成計票 不同意票數超過同意票 中選會最新開票統計 四公投案不同意票皆領先 #貢寮區 #開票結果 #7成 #不同意 #18 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 北市投票率有望達4成5 「選情章魚哥」天玉里高達4成7 17:322021/12/18 政治 桃園公投投票率達3成 選務爆爭議 民眾領票遭問「要領幾張」 12:182021/12/18 政治 觀音藻礁議題 在地里長估6成居民投票、不同意占多數 12:272021/12/18 政治 「新北章魚哥」建德里開票結果出爐！不同意票多 票數差距小 17:572021/12/18 政治 張麗善直播講公投 民進黨台南大掃街 04:102021/12/18 地方新聞 為職籃開球 陳其邁估公投投票率「跟市長補選差不多」 17:192021/12/18 政治 決戰1218》賴清德、林飛帆合體 投票前再宣傳4個不同意 11:502021/12/18 政治 直播》開票2小時 四公投案「不同意」大幅領先 差距擴大 15:512021/12/18 政治 決戰1218》民眾控公投票遭提前蓋「不同意」台北市選委會回應了 12:152021/12/18 政治 貢寮鄉親紛返鄉投票 里長趙瑞昌直呼感動 14:132021/12/18 政治 決戰1218》 四大公投即時開票 16：00請看《中時新聞網》 07:152021/12/18 政治 政治熱門新聞 直播》開票2小時 四公投案「不同意」大幅領先 差距擴大 - 政治 1218公投》最後一夜藍綠大拚場 沈富雄預測最後公投結果 - 政治 1218公投》唐湘龍預測公投結果 判斷藍營這大咖會過關 - 政治 1218公投》民進黨能達成目標嗎 游盈隆吐6字 - 政治 上將備詢 中將咬耳朵「不用回答」全都錄 網友怒：囂張跋扈還不滾下台 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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