王力宏和學霸妻李靚蕾離婚後，女方在沉寂2天後，17日深夜在IG寫下一篇約5千字毀滅式長文，痛揭王力宏私生活淫亂和婚後對她冷暴力、不平等行徑，更爆出和女星關係複雜、搞身邊工作人員等。在李靚蕾發聲後，網路上瘋傳一段王力宏穿浴袍撩妹影片，還能聽到溫柔女聲，女子身份也引起熱烈猜測；但沒多久有資深粉絲跳出來解惑，該影片是李靚蕾2018年親自拍的。

在李靚蕾證實王力宏各種約砲醜陋行徑，過去緋聞也一一被拿出來重新檢視，甚至有一段他疑似在飯店裡，穿著浴袍和一名女子互動影片，被指稱是「王力宏約砲證據」；畫面中王力宏穿著浴袍走出廁所，和女子邊哼哼唱唱邊聊工作，結果用餘光發現女子正在拍他，還問「欸？妳在拍我嗎？妳幹嘛拍我？」。

王力宏穿浴袍撩妹影片流出，在網上被瘋傳。(圖/ 摘自微博影片)

影片中能聽到女子溫柔的笑聲，王力宏接著用寵溺的語氣繼續說，「幹嘛拍我？這是啥意思啊？這是報仇的意思嗎？」，還一邊笑說「這是浴袍演唱會」，就放聲高歌；而女子突然說，「我剛看你修指甲」，王力宏看著手指後曖昧地說「很乾淨啊」。

短短1分3秒的影片，因為女子從頭到尾都沒有露面，網友都在猜她到底是誰，更沒想到王力宏會有這種私密影片流出；不過，沒多久有資深粉絲透露，這段浴袍片是2018年4月李靚蕾親自拍的，並不是網傳的約砲證據。眾人得知真相後，難免不捨李靚蕾，過去兩人曾經很甜蜜，如今卻淪落到撕破臉。