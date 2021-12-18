新聞網站「The Drive」17日報導，美國空軍證實，該軍種15日第3度試射AGM-183A「空射快速反應武器」（ARRW）原型，結果飛彈無法投出。自今年4月以來，ARRW原型的3度試射無一成功，讓「The Drive」表示，該計畫目前能獲得最好的評價，也只會是「令人失望」。

美國空軍生命週期管理指揮部（AFLCMC）向「The Drive」證實，其15日再度嘗試試射ARRW，但發射程序在武器釋放前便因未知原因而停止，ARRW並未離開B-52H轟炸機的機翼，所幸該機最後平安降落。

美國空軍武器計畫執行官（PEO for Weapons）柯林斯（Heath Collins）准將表示，這枚飛彈將被送回原廠檢查，該彈自身儀器數據和藉由其他感測器獲得的遙測資料，也將立即送交相關團隊進行分析，強調ARRW計畫將盡快重啟試射。

美國空軍4月5日首度以B-52H試射ARRW，但當時武器釋放程序發生問題，導致飛彈並未投出；7月28日再度進行測試，當時包括獲取GPS資訊、掛架釋放在內的一系列程序皆順利完成，然而在與B-52H分離後，這枚飛彈的火箭助推器卻發生問題，未能成功點火，最後直接落入大海；第3次更重蹈第1次試射的覆轍，ARRW再度卡在B-52H上。

加上美國陸軍和海軍10月21日合作進行的陸基極音速載具試驗，也因火箭助推器故障而未能成功發射。雖然主承包商洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）10月已在阿拉巴馬州開設用於生產ARRW的工廠，但「The Drive」表示，就算以最友善的態度來觀察ARRW計畫，評語也只能是「令人失望」。