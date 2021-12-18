嘉義縣60個投開票所完成計票 不同意票數超過同意票 17:572021/12/18 中時 呂妍庭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 嘉義縣整體投票率低迷。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 四大公投下午4點投票結束，目前持續開票中，據嘉義縣選委會統計，至下午5點半左右，全縣530個投開票所，有60個投開票所回報已完成開票，目前統計結果，四大案皆是不同意票數大於同意票數。 南投縣長林明溱公投「亮票」 選委會認定非故意沒違法 中選會最新開票統計 四公投案不同意票皆領先 #公投 #開票 #投開票所 #嘉義縣 #選委會 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 桃園公投投票率達3成 選務爆爭議 民眾領票遭問「要領幾張」 12:182021/12/18 政治 觀音藻礁議題 在地里長估6成居民投票、不同意占多數 12:272021/12/18 政治 嘉義市長黃敏惠伴母在圈選處投票 市選委會：老弱長者可由家人陪同 09:322021/12/18 政治 決戰公投 綠營民代成立催票及選務爭議事件回報中心 12:562021/12/18 政治 金門公投冷清 楊鎮浯向鄉親喊話催票 14:082021/12/18 政治 郭國文7點半投票所排隊搶頭香 投完票衝牛墟宣講 09:432021/12/18 政治 反核自救會開票結果出爐 貢寮區7成6不同意重啟核四 17:462021/12/18 政治 饒慶鈴完成投票 籲民眾投下「4個同意 台灣更美麗」 10:022021/12/18 政治 「新北章魚哥」建德里開票結果出爐！不同意票多 票數差距小 17:572021/12/18 政治 直播》開票2小時 四公投案「不同意」大幅領先 差距擴大 15:512021/12/18 政治 決戰1218》民眾控公投票遭提前蓋「不同意」台北市選委會回應了 12:152021/12/18 政治 政治熱門新聞 直播》開票2小時 四公投案「不同意」大幅領先 差距擴大 - 政治 1218公投》最後一夜藍綠大拚場 沈富雄預測最後公投結果 - 政治 1218公投》唐湘龍預測公投結果 判斷藍營這大咖會過關 - 政治 1218公投》民進黨能達成目標嗎 游盈隆吐6字 - 政治 上將備詢 中將咬耳朵「不用回答」全都錄 網友怒：囂張跋扈還不滾下台 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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