四大公投下午4點投票結束，目前持續開票中，據嘉義縣選委會統計，至下午5點半左右，全縣530個投開票所，有60個投開票所回報已完成開票，目前統計結果，四大案皆是不同意票數大於同意票數。

南投縣長林明溱公投「亮票」 選委會認定非故意沒違法
中選會最新開票統計 四公投案不同意票皆領先
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