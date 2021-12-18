針對美國外交部近日公布一系列核武擴散報告；為讓相關論述更為完善，美期刊《外交事務》14日發布文章，文中針對〈是否會有更多國家成為擁核國〉訪問50名學者與專業人士。結果顯示，認為擁核國家數量會增加的人數，與反對此觀點的人數相同；其中，包括伊朗、日本、南韓與台灣等國，都被點名10年內可能發展核武。

※正反意見人數持平

根據統計結果，「非常認同」未來10年內擁核國數目將增加的共6人，「認同」未來10年內擁核國數目將增加的為15人；相較之下，「非常反對」未來擁核國數目將增加的共2人，「反對」的則有19人。至於看法居中的人數，則共8人。

從整體票數來看，正反意見相當；但若看細項數字，則不認同擁核國數量會增加的學者與專業人士略多。

※台灣是黑馬

被點名最可能在未來十年內發展核武的國家，次數由高排列至低的國家依序為伊朗(20人)、日本(8人)、南韓(7人)、沙烏地阿拉伯(5人)與台灣(3人)。

詹姆士．馬丁禁止核武擴散研究中心副主任瓦納姆更直指，川普政府就是讓伊朗生產產第一枚核武的「保證」。圖為川普簽字退出伊朗核協議。(圖/路透社)

其中，英國智庫「國際戰略研究所」（IISS）「不擴散與核武政策」主任阿爾貝克（William Alberque）則點名，伊朗、沙國、台灣、南韓與日本，將是發展核武的黑馬。

甚至，卡內基國際和平基金會副主席佩科維奇（George Perkovich）認為，如果川普重返白宮，那麼伊朗、沙烏地阿拉伯、日本與南韓之中，至少有1國會有超過50%的可能性發展核武。川普回歸會讓人們對於美國安全保證的信心崩潰，進而建構核武來保護自己。

詹姆士．馬丁禁止核武擴散研究中心副主任瓦納姆更直指，川普政府就是讓伊朗生產產第一枚核武的「保證」。

南亞研究所的喬希也補充，最需要擔心的是日本，而不是伊朗與中東國家。此外，台灣受到大陸的威脅，以及美國對此的回應，也會影響台灣是否發展核武。

不過，加拿大西部大學國際關係副教授辛普森(Erika Simpson)警告，從川普對金正恩和威脅的過度反應來看，貧窮國家最可能會發展的是生物武器，而非核武。因為，生物武器才能阻止像美國這類超級大國的不理性威脅。更可以說，川普空洞威脅反而是破壞核嚇阻，而不是強化核嚇阻。

但是，不認為未來十年會增加擁核國的學者，則認為《核不擴散條約》等機制在政治、實踐與規範等層面，仍可產生足夠效力進而防止核武擴散。特別是制裁、政治孤立等做法，仍是嚇阻這些國家冒險的最有效方法。