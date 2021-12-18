富蘭克林證券投顧表示，儘管Fed主席鮑威爾在日前對Omicron變種病毒的風險表達擔憂，但Fed仍認為在疫苗接種率提高和強力的政策支持下，經濟和就業將持續增強，美國拜登政府也重申對抗Omicron疫情的計畫不包含重新封鎖，這些利多也將有助維持美國經濟復甦態勢，目前美國初領失業金人數也依舊維持在52年來低位，顯示美國就業市場依然緊繃，不過，這可能會使薪資有上揚的壓力，進而使通膨持續時間更久，對此，Fed已宣布加速縮減購債，甚至預期2022年將升息3次，整體貨幣政策維持鷹派立場，雖然近一週美元在FOMC會議後回落，但中長期來看Fed貨幣政策仍明顯較其他主要央行鷹派，這仍有助於支撐美元，預計區間落在95-97。

歐洲疫情近期開始邁向高原期，若後續疫情能逐漸緩和，則經濟重新開放的可能性將提高，進而有助支撐歐元，不過歐洲央行的整體貨幣政策仍偏鴿，對比Fed將於2022年3月結束購債，歐洲央行購債期間仍將維持至2022年底甚至之後，因此這將壓抑歐元中長期表現，預料落在1.12-1.14區間。英國在經濟維持穩健下，加上通膨壓力，英國央行已開始升息來應對，若後續通膨持續上升，則英國央行可能需要持續升息或縮減購債，這將有助支撐英鎊，預料落在1.32-1.34區間。日圓近日在科學家發現疫苗仍對Omicron有保護力後而持續疲弱，若後續有更多疫苗利多數據，日圓走貶壓力將加大，預估落在112-114區間震盪。