台中二選區「章魚里」公投結果出爐 3同意1不同意 18:062021/12/18 中時 陳淑娥 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 許多民眾一早就前往投票所排隊要投票。（陳淑娥攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 四大公投已結束投票，目前正在開票中，台中市第二選區有一個開票指標「章魚哥里」，就是沙鹿區「洛泉里」，目前洛泉里開票結果出爐，四大公投3案同意，1案不同意。 地方人士指出，在2020年的總統大選和立委選舉，洛泉里開票都和整個大選結果，候選人得票比例非常接近。 目前四大公投案，洛泉里指標開票結果出爐，第17案重啟核四同意、第18案反萊豬同意、第19案公投綁大選同意、第20案三接遷離不同意。 南投縣長林明溱公投「亮票」 選委會認定非故意沒違法 桃園公投投票率達3成 選務爆爭議 民眾領票遭問「要領幾張」 #洛泉里 #不同意 #開票 #同意 #四大公投 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 四大公投前夕...只顧選民忘了股民 當沖降稅三讀 再等等 04:102021/12/18 財經要聞 觀音藻礁議題 在地里長估6成居民投票、不同意占多數 12:272021/12/18 政治 決戰公投 綠營民代成立催票及選務爭議事件回報中心 12:562021/12/18 政治 決戰1218》賴清德、林飛帆合體 投票前再宣傳4個不同意 11:502021/12/18 政治 饒慶鈴完成投票 籲民眾投下「4個同意 台灣更美麗」 10:022021/12/18 政治 決戰1218》民眾控公投票遭提前蓋「不同意」台北市選委會回應了 12:152021/12/18 政治 決戰1218》 四大公投即時開票 16：00請看《中時新聞網》 07:152021/12/18 政治 三接有替代方案、藻礁沒有！潘忠政籲「藻礁公投投下同意票」 10:012021/12/18 政治 張麗善直播講公投 民進黨台南大掃街 04:102021/12/18 地方新聞 決戰1218》林智堅對公投結果有信心 呼籲民眾快出門投票 11:022021/12/18 政治 決戰1218》選務爆爭議 民眾投訴：選票被提前蓋「不同意」 11:302021/12/18 政治 政治熱門新聞 直播》開票2小時 四公投案「不同意」大幅領先 差距擴大 - 政治 1218公投》最後一夜藍綠大拚場 沈富雄預測最後公投結果 - 政治 1218公投》唐湘龍預測公投結果 判斷藍營這大咖會過關 - 政治 1218公投》民進黨能達成目標嗎 游盈隆吐6字 - 政治 上將備詢 中將咬耳朵「不用回答」全都錄 網友怒：囂張跋扈還不滾下台 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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