四大公投已結束投票，目前正在開票中，台中市第二選區有一個開票指標「章魚哥里」，就是沙鹿區「洛泉里」，目前洛泉里開票結果出爐，四大公投3案同意，1案不同意。

地方人士指出，在2020年的總統大選和立委選舉，洛泉里開票都和整個大選結果，候選人得票比例非常接近。

目前四大公投案，洛泉里指標開票結果出爐，第17案重啟核四同意、第18案反萊豬同意、第19案公投綁大選同意、第20案三接遷離不同意。