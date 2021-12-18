26歲卓姓男子18日下午2時許，前往三重區慈祐市民活動中心投票，未料抵達排隊領票時，發生臉色蒼白、幾乎昏厥，癱軟坐在地板情形，三重警員立即上前攙扶，休息大概10分鐘後，卓男堅持完成投票，經救護人員檢測，是因卓男整日未進食、血糖過低，卓男65歲父親獲報後趕往現場，將卓男帶回家照顧。

據了解，卓男今天下午下午2時許，獨自前往三重區慈祐市民活動中心投票，在排隊進入投票所時，他臉色發白、雙腿無力，出現昏厥情形，嚇壞排隊眾人，三重交通分隊警員陳俊良、黃千芙，立即上前攙扶起卓男，並提供椅子及熱開水讓他休息，並協助就醫，聯繫家屬到場。

昏眩也要投到票！三重男血糖過低癱軟倒投票所外 10分鐘後清醒努力站起投票（翻攝照片／戴上容新北傳真）

卓男向警方表示，他仍想要投票，大概休息10分鐘後，便起身前往投開票所投下神聖的公投票後，救護人員到場後詢問卓男，卓男告知他是因為整天沒進食，救護人員說，可能是血糖過低引起昏昡，並無立即危險，卓男於是表示他不必送醫，卓男65歲父親到場了解後，自行將卓男帶回家照顧。