四大公投投票，18日登場，中市大里、霧峰區等投開票所，投票不算踴躍，東興里長林進生，自製看板指引動線，警方也兢兢業業，霧峰分局長李建興一早就召開勤前教育，讓各個投開票所秩序井然，平和結束。
台中市18日天氣晴朗，帶點涼風，上午投票人數沒以往多，下午氣溫降低，投票人數仍然稀稀落落，不過中市警局霧峰分局仍不敢大意，分局長李建興一早6點就前往台中市立圖書館大里大興分館，向各投開票領取選票同仁舉行勤前教育，確保投票平和結束，隨後各警衛員安全護送選票至霧峰區48處、大里區120處投開票所。霧峰分局指出，今日各個投開票所秩序不錯，平順進行。
大里區是台中市人口第二高的市轄區，其中在崇光國小、益民國小各設置有5及6個投開票所，是全區設置投開票所最多的二個學校，大里區東興里長林進生，一大早就帶著自製投開票所指示牌，來到崇光國小，協助里民快速找到投開票所。
林進生表示，東興里有2000多戶，可投票人口將近6000人，全部集中到崇光國小投票，擔心造成混亂，昨天就來搞清楚動線，發現5個投開票所分佈在前後二棟，於是自製看板，以鄰來區分，清楚標示動線，里民來詢問時，自己也可快速指引，一天下來進行順利。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。