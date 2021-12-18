四大公投投票，18日登場，霧峰警分局長李建興一早就召開勤前教育，確保投票平和結束。（霧峰分局提供／黃國峰台中傳真）

四大公投投票，18日登場，霧峰警分局長李建興（中），率同副分局長張明輝、秘書室主任曹振展、偵查隊長張漢章，前往各投開票所督察。（霧峰分局提供／黃國峰台中傳真）

四大公投投票，18日登場，中市大里、霧峰區等投開票所，投票不算踴躍，但可看到不少年輕人，隨著家人來投票。（黃國峰攝）

四大公投投票，18日登場，各區投票不踴躍，圖為中市大里、霧峰區等投開票所投票狀況。（黃國峰攝）

四大公投投票，18日登場，各區投票不踴躍，圖為中市大里、霧峰區等投開票所下午投票人數，有時稀稀落落。（黃國峰攝）

四大公投投票，18日登場，各區投票不踴躍，圖為中市大里一處投開票所，可見不少年輕人來投票。（黃國峰攝）

四大公投投票，18日登場，各區投票不踴躍，圖為中市大里區一投開票所，1位年輕人趕在最後一刻，急急忙忙來投票。（黃國峰攝）

四大公投投票，18日登場，中市大里、霧峰區等投開票所，投票不算踴躍，東興里長林進生，自製看板指引動線，警方也兢兢業業，霧峰分局長李建興一早就召開勤前教育，讓各個投開票所秩序井然，平和結束。

台中市18日天氣晴朗，帶點涼風，上午投票人數沒以往多，下午氣溫降低，投票人數仍然稀稀落落，不過中市警局霧峰分局仍不敢大意，分局長李建興一早6點就前往台中市立圖書館大里大興分館，向各投開票領取選票同仁舉行勤前教育，確保投票平和結束，隨後各警衛員安全護送選票至霧峰區48處、大里區120處投開票所。霧峰分局指出，今日各個投開票所秩序不錯，平順進行。

大里區是台中市人口第二高的市轄區，其中在崇光國小、益民國小各設置有5及6個投開票所，是全區設置投開票所最多的二個學校，大里區東興里長林進生，一大早就帶著自製投開票所指示牌，來到崇光國小，協助里民快速找到投開票所。

林進生表示，東興里有2000多戶，可投票人口將近6000人，全部集中到崇光國小投票，擔心造成混亂，昨天就來搞清楚動線，發現5個投開票所分佈在前後二棟，於是自製看板，以鄰來區分，清楚標示動線，里民來詢問時，自己也可快速指引，一天下來進行順利。