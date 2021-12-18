卑南族普悠瑪部落少年猴祭今天登場。（民眾提供）

卑南族普悠瑪部落少年猴祭今天登場。（民眾提供）

台東縣卑南族普悠瑪部落舉行少年猴祭，青少年們在昨晚不畏寒風，打赤膊挨家挨戶展開驅邪除穢儀式，今天猴祭由少年持長茅刺向草編的猴子，象徵生命的交換及嚴格訓練，最後由少年們從聚會所上方擲糖果分享喜悅，小朋友們瘋搶成一團，場面熱鬧。

卑南族普悠瑪部落1年1度的年祭，今天以少年猴祭打頭陣，昨天晚上先由少年們在寒風中打赤膊，手持乾枯的芭蕉葉，挨家挨戶驅邪、除穢，他們跪在地上，扭動身軀，揮舞手中的香蕉葉，並大聲喊出Halabagaida，以驅趕邪靈、晦氣與不幸。

而主人家會把抖落在地上，象徵福氣的香蕉葉收集起來，並贈送糖果慰勞，而這些糖果也代表這1年的不幸與災禍，由這群青少年們一併帶走。

今天一早，少年們持長矛、抬著草編的猴子，精神抖擻地跑進設在卑南文化公園的祭場，各年齡層的孩子，要先由學長持竹子「打屁股」，代表的是服從，接著再逐一刺殺猴子，犧牲的猴子承受了部落裡的不幸與晦氣，經過生命交換後，糖果就成變成祝福，跟大家分享。

灑糖果是小朋友最喜歡的時刻，青少年們在青少年會所（達古凡）上層把糖果拋下，不過第1次他們會惡作劇灑下的是「土」而不是糖果，而在土灰中則隱藏有少年受訓時用的手作木杖，撿到的人會有1整年幸運，糖果每灑1次，歡呼聲就此起彼落，現場小朋友搶成一團，每個人都有一大袋，準備甜蜜迎接新的1年。

族人表示，卑南族男孩有嚴格的青少年年齡階級制度，從小二到高三都要送進少年聚會所受訓，在1年快要結束時舉行屬於青少年的「猴祭」，接下來就是年底重頭戲「大獵祭」登場。