這次活動以二手書市集為主題，與社區居民共同努力，推廣節能減碳。（龍華科大提供／陳夢茹桃園傳真）

龍華科大舉辦公園認養啟動儀式及二手書市集，摸彩活動熱鬧滾滾。（龍華科大提供／陳夢茹桃園傳真）

為落實大學社會責任，建立永續校園，龍華科技大學認養座落在學校校園旁的龍華公園，日前並舉辦公園認養啟動儀式及二手書市集活動，展現全校師生敦親睦鄰及對環境永續的決心及具體成果，更邀請周遭里民一起摸彩，現場熱鬧滾滾。

龍華科大校長葛自祥表示，學校建校迄今已52年，秉持「務實、卓越、創新」的教育理念，以培育兼具專業技術及人文素養的博雅科技人才。近年來更積極致力環境永續與發展，建立安全、衛生、健康與人性化學習環境的永續優質綠色校園。

葛自祥指出，如去年學校正式啟用裝置容量近500kw的屋頂太陽能發電場，每年發電量可達50萬度，減碳量高達279公噸，相當於0.7座大安森林公園的吸碳量，成功打造校園節能示範場域。

而為善盡大學社會責任，全校師生更致力參與建立祥和社會，將人性關懷及社區責任逐漸擴大，使學校與社區共榮永續。

此次龍華科大依桃園市公園委託經營管理及認養辦法來認養座落在學校旁邊的龍華公園，每日派人清掃公園，並定期樹木植栽養護，除增進植綠效益，美化公園環境，並能落實環境永續。

龜山區區長呂緣說，龜山地區人口眾多，龜山工業區經濟產值更相當高，作為區域內的科技大學，龍華科大不僅和龜山工業區及鄰近廠商有多項產學合作，更藉由大學社會責任計畫深耕在地，而認養龍華公園除能為師生及里民鄉親提供更多舒適便利，也適時減輕公所維護負擔，讓龍華校園及周遭美麗環境得以保持。

龍華科大表示，為推廣節能減碳，該次活動以二手書市集為主題，與社區居民共同努力，落實惜物愛物節約能資源等具體行動。未來龍華科大將以公園為據點，由點、線、面逐步擴張，促進敦親睦鄰及增進周邊社區的繁榮與發展。