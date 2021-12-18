四大公投持續開票中，目前結果是四個不同意領先四個同意。對此，中廣董事長趙少康說，此次公投不只投票率低，四案的投票結果也跟歷來民調數據完全不同，蔡政府用人民納稅錢大手筆宣傳、洗腦的策略似乎奏效，「政黨對決」下結果不如預期，然而不要在黨內找戰犯，這對監督制衡執政黨毫無幫助，只是親痛仇快。

趙少康表示，台灣首次與大選脫鉤的公投結果出爐，相信很多藍軍支持者現在的心情非常低落。請大家不要灰心、憤怒，這是全體台灣人一起做出的選擇，我們一起承擔。

他說，這次公投不只投票率低，四案的投票結果也跟歷來民調數據完全不同，蔡政府用人民的錢大手筆宣傳、洗腦的策略似乎奏效，雖然令人遺憾，但也看出台灣民主發展還有一段長路要走。

他指出，發動公投的目的是讓公共政策有擴大決策的機會，但前提是必須經過完整資訊的充分討論，在蔡政府刻意散布錯誤資訊下，這次公投無法展現「人民做主」的最高價值，令人遺憾。

他表示，我們努力過，國民黨上下的黨職、公職都為這次公投盡力說明、催票，但是在蔡英文「政黨對決」操作下，讓最終結果不如預期，他提醒大家，戰鬥的號角才剛響起，面對失敗，不要在黨內找戰犯，這對監督制衡執政黨毫無幫助，只會讓親痛仇快。

趙少康認為，如同戰鬥藍為這次公投拍攝的影片「最後一次公投」中的歌詞，「我們用愛牽起台灣，一起選擇、一起承擔，請大家擦乾眼淚，明天又是全新的一天，還要為台灣的未來繼續努力」。