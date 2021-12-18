嘉義市此次四項公投共有設189個投開票所，目前持續投開票，截至下午6時15分許有162個投開票所完成開票，四項公投不同意的票數全面領先四個同意的票數。

中選會最新開票統計 四公投案不同意票皆領先
北市上午投票率約2成 2人撕毀選票恐挨罰5萬元
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