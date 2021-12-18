一對夫妻因為性愛問題求醫，其中人夫抱怨妻子在進行親密行為時不斷喊痛，以致相當排斥發生性關係，沒想到醫師內診後發現，人妻的私密處竟長出密密麻麻的「黑色芝麻點」，她一聽大驚失色問「我得了什麼性病嗎？」

振興醫院婦產部醫師李偉浩在《醫師好辣》節目中透露，曾收治一對結婚3年的30多歲夫妻，人夫哀怨表示，妻子發生性行為時頻頻喊痛，到不少家診所檢查卻查不出原因，讓他們不知該如何是好。李偉浩當下先進行陰道超音波檢查子宮、卵巢，不過才將探頭一放入陰道下方時，人妻竟突然大喊「那地方很痛！」

但因為沒有發現任何囊腫或肌瘤，李偉浩便進一步內診，不料隨即在人妻的子宮頸下方看到「黑黑的芝麻點」，人妻也嚇得直問是否得了性病。

對此，李偉浩解釋，人妻罹患「子宮內膜異位症」，一般好發於卵巢或是子宮，較少於子宮頸發現，因此超音波難以察覺。李偉浩接著說，由於人妻為子宮內膜異位點造成子宮頸充血，因此當丈夫碰觸到較深入處，刺激到子宮頸就會非常疼痛。

事後李偉浩也開立藥物讓人妻返家服用，但人夫1個月之後偕同妻子回診卻控訴完全沒用，李偉浩指出原因在於子宮內膜異位症消失是以慢慢萎縮的形式，因此藥物需要作用時間，勸兩人要有耐心，果然歷經3個月的治療後病況終於改善，再次內診已看不到「芝麻點」，夫妻關係也恢復和諧。