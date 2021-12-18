全國性公民投票今(18)日舉行投票，投票時間至下午4點為止，此次公投共計有4案，分別是重啟核四、反萊豬、公投綁大選、珍愛藻礁。對此，前民進黨立委郭正亮表示，藍營會慘敗的原因，大致可分為3大原因，第一，國民黨主席朱立倫在設定公投目標上，顯然並未和黨內同志先討論。第二，國民黨和民進黨有「執政資源落差、組織落差」。第三，國民黨內不夠團結、民主。

郭正亮今(18日)接受自媒體「觸極者」專訪表示，這次公投案，要4個案子投票率都過25%門檻，才會通過，如果是4個案子都沒過，那後果會相當嚴重。郭正亮表示，如果投票率超過25%，超過496萬人出來投票，那就可能反萊豬、公投綁大選都有機會過關，即2:2的局面。

但郭正亮坦言，若最後總投票率沒到25%，全部都沒過，那國民黨內部可能就會有一波究責和檢討的聲浪，第一，侯友宜的千字文恐會首當其衝。第二，朱立倫在設定公投的整體目標上，其策略很可能事前並未和黨內同志溝通，只留資深媒體人趙少康的戰鬥藍孤軍奮戰，也是原因之一。

郭正亮頗為惋惜表示，國民黨為什麼不能是一個高度整合、互相團結一致，內部能團結的政黨？他強調，朱立倫的決策模式一定會被檢討，整個黨未來論述的大方向，也會被重新檢視。

郭正亮也提到，第三，連「反萊豬」領先這麼懸殊的公投案都能被翻轉，那就意味著民進黨只要用「抗中保台」類似的議題，挾極其龐大的執政資源和執政地位，等於幾乎可以翻轉任何議題，這當然會變成國民黨的重大危機，顯示其面對抗中保台，國民黨毫無招架之力，更別說「執政資源落差、組織落差、黨內不夠團結、民主」。