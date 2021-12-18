四大公投案目前皆以不同意票領先，「公投綁大選」案領銜人，國民黨立委江啟臣今晚受訪時表示，從票數上顯示，同意跟不同意票數字都相當一致，顯示這樣的結果只是政黨動員的結果，中間選民沒出來投票，這凸顯公投綁大選的重要性。

江啟臣指出，這次公投的同意票跟不同意票，數字都相當一致，顯示這些票數是在政黨動員下的結果，而不是選民各自思考要支持哪些的結果，對於這樣的結果感到相當遺憾。

江啟臣說，2018年的公投是綁大選的，反而當年民眾對於不同議題都有各自不同的看法，公投綁大選下，不僅投票率提高，選民也可以對自己支持的公投議題有不同看法，公投跟大選脫鉤之後，公投票數只能靠政黨去衝，這樣跟投政黨票有什麼不一樣？

江啟臣批評，民進黨在這次公投中搞政黨對決，給選民貼標籤、二分法，增加社會對立，投同意票就要被罵中共同路人，把公投民生議題操作成抗中保台、親美反美，淪為政黨動員，這也是凸顯公投跟大選脫鉤的另一種亂象。