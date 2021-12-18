藻礁公投領銜人潘忠政宣布「藻礁公投失敗」，他說，藻礁公投由人民投票否決了，中油第三天然氣接數站不必遷離桃園大潭藻礁海岸及海域，這是人民共同複決的政策，藻礁公投推動很難受、很難受，但必須謙卑地接受這個選舉結果。