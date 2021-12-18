核四公投未過關 黃士修：無力再投入三度公投

四大公投結果出爐，其中核四項目未通過，該案公投領銜人黃士修表示，依照政治上來說，核四被否決了，無心再投入第三次公投，但眼看缺電問題還是擺在眼前，而2024大選前哨戰即將啟動，蔡政府仍執意2025年啟動非核家園政策，國民黨是否支持核四，則始終曖昧不清，藍綠兩大陣營的能源政策如何發展，遲早還是得說清楚。

黃士修首先提到，針對重啟核四公投沒過關，他會遵守承諾，訴求將核廢最終處置與蘭嶼核廢遷出脫鉤，無論反核或擁核，都得處理核廢料，做到對達悟族的承諾。

不過黃士修也提到，我國缺電問題迫在眉睫，民進黨政府始終沒有提出解決方案，堅持要走非核家園的路，但就國際經驗來說，法國總統馬克宏最近拋出說法，為了能讓法國穩定供電，將重啟核子反應爐興建，對此他希望藍綠兩大黨能引以為鑑，好好參見國際作法。

面對2022年地方縣市首長選舉時程步步逼近，連帶影響藍綠兩大陣營2024年總統大選布局。黃士修指出，這次公投無論過關與否，他都責任已了，與核能相關問題，之後也都願意投入協助解套，不過已沒有心力再投入第三次公投。

本次公投當中，國民黨黨內對核能議題爭執不下，黃士修也呼籲國民黨說明白，甚至在2022年地方選舉當中，要不要提出核電廠延役與興建機組，都得提出清楚的說法，「還是要回答核四的問題，國民黨總要面對啊！」

至於民進黨方面，黃士修也說，如果蔡政府有意重啟核四，需要他居中幫忙，他也願意擔任政委，從中協調核能相關所有專業問題。