華為近年在美國強力制裁下，公司加強研發與招攬人才力度，法國數學家洛朗・拉福格日前加入華為團隊，在華為展開數學研究。華為之所以積極吸納優秀數理人才，創辦人任正非多次在公開場合表示，數學對企業和國家發展的重要性，近幾年來，美國接連用各種手段打壓華為，讓他從中悟出數理學科是大國發展的利器，大陸將來要跟美國競賽，唯有提高教育，在基礎教育中當中，他強調數學的重要性。

新浪財經報導，華為5G標準源自於十幾年前土耳其教授一篇數學論文，現在，華為終端每三個月更換一代也是得益於數學家的貢獻。

據了解，華為至少有700名數學家，800名物理學家，還有6萬多名工程師，儘管外界質疑華為在浪費人才，但任正非表示，沒有數學家就沒有人工智能，未來還會招募更多優秀的數學家。

任正非多次在公開場合表示，數學對企業和國家發展的重要性，近幾年來，美國接連用各種各樣手段對華為進行打壓，也讓任正非從中悟出一個企業發展潛力的標準就在於對基礎研究以及人才的重視，其中數理學科更是大國發展利器。

「華為所達到的輝煌成就，離不開數學。」任正非認為，大陸將來要跟美國競賽，唯有提高教育，沒有其他路」，在基礎教育中當中，他特別強調數學的重要性。

任正非指出，華為正處在戰略生存和發展的關鍵時期，要進一步解放思想，敢於敞開胸懷吸引全世界最優秀的人才。他還表示，華為要成立高級人才定薪科，遵循人才市場競爭規律，打破平衡思想，對頂尖人才要給出有競爭力的薪資待遇。

報導稱，在2020年年報中，華為堅持每年將10％以上的銷售收入投入研究與開發，特別要加強基礎研究與理論突破，持續強力投資技術創新與發明。2020年，華為研發費用為人民幣（下同）1418.93億元，2021年華為在各領域的研發投入將超過1300億元。