反萊豬、珍愛藻礁、重啟核四、公投綁大選4大公投案結果晚間揭曉，此次投票率不如預期，估綠營最終以「4比0」完封。總統蔡英文、副總統賴清德18日晚間7點半將一同在總統府舉行記者會，說明對公投結果的立場。

截至目前為止，四項公投案「不同意」票都領先「同意」票。蔡英文總統預計晚間7點半，將在總統府針對此次公投結果發表談話，感謝支持者，並肯定此次公投護住台灣的民主和未來。

由於天氣驟冷，今天投票率低迷，根據中選會最新統計，截至目前，全國有超過七成投開票所完成開票，四項公投案不同意票都破兩百萬票，並領先同意票，且差距持續在擴大。

蔡英文在選前之夜曾疾呼要求支持者站出來支持「四個不同意」的主張，並強調「台灣隊」一定要守住「台灣防線」，要發揮民主精神，用手中的選票，守護我們的城市，也選擇更好的生活。

她還說，這次公投是為了台灣的前途，為了台灣的未來。「我要謝謝每一個為台灣打拚的人，因為有大家，台灣的民主，才可以一天比一天更進步」。

由於四大公投案已幾乎確定全軍覆沒，蔡英文預計晚間7點半將在總統府大禮堂，針對此次公投發表公開談話，肯定台灣民眾的選擇和支持。