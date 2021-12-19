路透社報導，中國監管機構基於數據安全和資本外流的擔憂，正計劃禁止富途控股及老虎證券等網路券商，向國內客戶提供離岸交易服務。這將使散戶無法輕易在美股、港股交易。

報導共引述4名匿名消息人士的訊息。其中3人表示，中國當局擔心資本外流，這兩家券商迅速成長的業務，可能會與中國的外匯管制規定相衝突。

其中2名消息人士指出，富途高層一直在遊說包括中國證監會、外匯管理局和中國人民銀行在內的有關部門，但尚未得到任何積極反應。這項禁令將影響富途等線上券商的大部分業務，而富途約有40%的客戶使用中國身分證登記開戶。

其中1人表示，富途及老虎可能會在「未來幾個月」接到官方的禁令通知。這2家網路券商都是美國納斯達克（Nasdaq）上市公司，也是中國最大的2家網路券商。

根據報導，中國證監會、中國國家外匯管理局及中國人民銀行等單位，目前都沒有對路透社的查證給予回覆。

市值約55億美元（新台幣1530億元）的富途向路透社表示，公司一直在與中國當局溝通，但尚未收到任何報導提到的正式命令。同時，富途強調公司目前營運正常。

報導指出，富途4月間在一份增資募股說明書中表示，其業務可能會受到「有關部門立場變化」的影響。

至於市值約7.37億美元的老虎證券則表示，公司一直遵循全球監管機構的規則，並將「遵守和實施任何新規則」。

根據報導，富途和老虎分別於2011及2014年開始經營網路股票交易相關業務，允許中國客戶使用身分證、銀行卡和稅務記錄等個人訊息，開設離岸帳戶。同時，兩家公司都在香港證券及期貨事務監察委員會取得註冊許可，但不適用於中國。

消息人士表示，中國沒有專門從事跨境交易的網路券商牌照。

中國官媒證券時報10月曾引述接近監管部門的人士說法，指中國證監會等部門正完善規則，規範在美國上市的富途、老虎等網路券商在中國境內的金融活動，其後導致這兩家券商股價下跌，自今年2月自高點反轉向下以來，跌幅累計已超過80%。

人民日報當時報導還稱，如果美國證券交易委員會等相關部門要求提供數據，中國這些線上券商蒐集的大量訊息將面臨風險。（編輯：楊昇儒）1101218