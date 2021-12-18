四大公投全潰敗 朱立倫道歉喊承擔：把戰友找回來 不要再去找戰犯

四大公投潰敗侯友宜遭圍剿 朱立倫：我承擔責任

反萊豬、珍愛藻礁、重啟核四、公投綁大選4大公投案結果晚間揭曉，此次投票率不如預期，僅4成上下，四大公投「不同意」大幅領先「同意」，四大案被否決。國民黨主席朱立倫18日晚間7點於黨中央對此發表談話，《中時新聞網》全程直播。

四大公投案結果大致底定，不同意票一路領先同意票。國民黨主席朱立倫晚間在黨內青年軍的陪同下，面色凝重召開記者會，他首先向全體國民、黨員同志表達歉意，強調自己必須承擔責任，並呼籲黨內同志，把戰友找回來，不要再去找戰犯，最後率領黨內青年軍一同鞠躬致歉。

朱立倫說，看到公投結果相當遺憾，因為公投已死，在鳥籠式制度下，今後很難看到有公投案會通過，這對台灣民主獨裁政府是勝利，但對於追求深化民主的基層、民團，對台灣民主是很大傷害。

【LIVE直播】四大公投全面潰敗 國民黨記者會說明

先前各項民調評估結果可望三好一壞，不過，結果卻跌破外界眼鏡。朱立倫表示，公投結果挑戰選前各項民調，此次公投首次和大選脫鉤舉行，有很多中間選民因工作、學業，甚至低溫關係，導致投票率創新低，回歸藍綠基本盤，也印證公投綁大選的重要性。

朱立倫坦言，他承認他個人努力不夠，無法召喚出每位選民站出來投票，導致選舉結果跟民調產生如此大的落差，未來將繼續攜手基層、民團一起再接再厲，永遠跟民眾站在一起，代表民意對抗民主獨裁的政府。

被問到公投結果出爐，黨內將矛頭指向新北市長侯友宜動員不力，國民黨立委傅崐萁喊話，必須告別藍皮綠骨，才能重振士氣，朱立倫說，作為黨主席，他負最大責任，必須承擔，現在應趕快把戰友都找回來，不要找戰犯。

公投結束後，緊接在後的是明年1月9日的台中第二選區立委補選、林昶佐罷免案，以及2022地方選舉，談到未來如何布局，朱立倫說，明天顏寬恒將成立競選總部，他也會替顏加油，希望中二選區立委補選能回歸理性討論，不要再有惡意攻擊、抹黑、造謠。

朱立倫強調，2022大選才是國民黨最關鍵的一役，在中二補選之後，就會展開全面布局，最重要是確保明年藍軍能在大選中獲得民眾最支持。他說，接下來將主攻民生重要議題，包含高房價、低薪、高通膨、碳排放、疫情後新經濟等議題。