遭李靚蕾千字毀滅式爆料！王力宏傍晚悄搭機回台 低調閃避媒體

王力宏遭妻子李靚蕾毀滅式爆料，私生活淫亂，召妓、約炮如家常便飯，也讓王力宏優質形象瞬間跌落谷底，就有網友挖出王力宏16年前的《花田錯》，狂酸「用自身詮釋歌曲」，直呼根本神預言自己下場。

王力宏好男人形象坍塌後，疑似為安撫李靚蕾，18日下午低調搭機回台，但本人仍未對風波做出回應，個人粉專則已遭網友灌爆，15日的聲明至今底下留言已達1.6萬則，其中一句「私生活很簡單很單純」更成為砲轟焦點。

也有網友翻出王力宏2005年的經典歌曲《花田錯》，直呼這首歌歌詞的「花田裡犯了錯」、「原諒我多情的打擾」、「我的山水全部褪色」根本神預言了王力宏如今的處境。

眾人在底下留言「超好聽 每次必唱 果然是真實經驗才能這麼動人」、「真是感動人心 貼切又寫實」、「果然是在花田裡面犯錯啊」、「用心作曲 用自身詮釋歌曲，學藝術的果然不一樣」、「初聞不知曲中意，再聽已是曲中人」、「今天重聽這首，已經處於不同的角度了」、「這首歌會成為經典不是沒原因」、「聽了10多年，直到昨晚我才領悟到這首到底在唱什麼」、「我一直不知道王力宏在花田裡犯了什麼錯，直到今天我懂了，但沒想到花田裡都可以」。