公投投票18日下午4時截止，警政署表示，在全體員警全力維護投開票所秩序之下，截至18時止，全國各地共發生撕毀公投票、公投票攜出場外等42件違反選務事件。

各地違規事項包括，台北市投票所內喧擾1件、撕毀5件、攜出場外1件，投票所內攜帶手機或攝影器材2件、投票所30公尺內疑似監視投票喧擾干擾勸誘2件、其他糾紛4件。

新北市撕毀2件、投票所30公尺穿戴服飾1件。

桃園市攜出1件。

新竹市撕毀1件、攜出2件。

新竹縣撕毀1件、選務糾紛1件。

台中市撕毀3件、攜出1件、投票所30公尺內疑似監視1件、其他選務糾紛2件。

彰化縣撕毀1件、投票所30公尺內疑似監視1件。

嘉義縣其他選務糾紛2件。

台南市投票所內喧擾1件、攜帶手機攝影器材1件。

高雄市投票所內喧擾1件、撕毀1件、其他選務糾紛1件。

屏東縣撕毀1件。

花蓮縣投票內攜帶手機1件。

警政署表示，目前各投開票所均順利陸續開票，將持續維護公投票安全護送及穩定社會治安。