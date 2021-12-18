93歲的杜典(後排右五)獲選為勞工模範父親，全家開心與市長黃偉哲(後排右六)合影。(劉秀芬攝)

93歲的杜典，國民學校畢業後就從事魚蝦養殖工作改善家境，1966年起受雇於台南一家魚塭，從基層員工做到總經理，為了管理近80公頃魚塭，50年來晚上都睡在工寮，全年無休，只能下午或傍晚回家與家人短暫見面，連農曆年過年期間也不例外，直到5年前巡魚塭時跌倒脊椎受傷，子女才強迫他退休。

杜典育有4子2女，長子從事板模木工工作，次子是台南市電氣業職業工會現任理事長杜文寶，長期擔任勞工局弱勢房屋修繕志工，其他子女也多是勤奮的勞動工作者，以父親堅守工作崗位50年為榮。

杜典在魚塭工作期間，每天清晨4點就要起床幫魚塭打氣增氧，因此就近睡在魚塭旁的工寮，50年如1日，管理魚塭面積曾多達80公頃，工人有10多名，工作態度受魚塭負責人肯定，曾被推薦當選扶輪社傑出員工。

杜文寶說，父親只能趁下午或晚飯後回家與家人短暫相聚，晚上8點多就趕回魚塭工寮，因相聚時間短，父親又受日本教育，年輕時比較威嚴，「小時很怕他，不乖就會挨打」，隨著大家年齡增長、溝通變多，全家感情愈來愈好。

杜典退休後常跟女兒出門遊山玩水，平時也愛去老人會唱歌，過年時打打牌，雖然5年前腰椎受傷後走路要拿拐杖，身體還很健朗，自己笑說「喝魚塭的水」才這麼健康。杜文寶說，父親可能常年打赤腳巡魚塭接地氣，又常吃虱目魚補充營養，加上每天4點醒來後先在床上踢腿才去工作，也算有在運動保健。

杜典的養殖技術非常專業，退休後還有人上門討教，也曾捐助宗祠辦理關懷扶助弱勢活動，聽說工會要推薦他選勞工模範父親，原本直說不要，後來子女跟他說可以跟市長合照，他才開心答應。