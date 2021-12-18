台中市長盧秀燕臉書留言熱烈的，仍以關切顏寬恒家族招待所的違建何時拆除。（摘自臉書／盧金足台中傳真）

台中市長盧秀燕臉書留言熱烈的，仍以關切顏寬恒家族招待所的違建何時拆除。（摘自臉書／盧金足台中傳真）

台中市粗估4大公投的投票率約在41％，比陳柏惟罷免案總投票率51.72％低1成，市長盧秀燕臉書留言熱烈的仍以關切顏寬恒家族招待所的違建何時拆除，至於公投案冷熱，由台中人以低於5成投票率來看，市民對公投冷漠。

盧秀燕臉書發文並未提及公投，她也在市議會總質詢時，面對藍綠要求表態，強調這是民主真諦，民意展現，她表不表態，大家不要為她詮釋。

盧秀燕的粉絲專頁為台灣好米禮盒選拔，及耶誕燈會內容，網友關切的仍以顏家違建「6個洞」何時拆完，及近日台中市天氣灰濛濛，4項公投討論度未見熱烈。