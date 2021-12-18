1218四大公投今天投票，重啟核四、反萊豬、公投綁大選、三接遷離投票結果陸續出爐，目前不同意票大幅領先同意票。反萊豬公投領銜人林為洲表示，反萊豬公投沒有通過，尊重國人的決定，而他即刻起辭去國民黨副秘書長職位，以示負責，並認為這次公投推動的策略，國民黨應該深切檢討。

林為洲指出，很遺憾反萊豬公投沒有通過，但還是要尊重國人的決定，台灣的民意，感謝大家一路來的幫忙，一鞠躬謝謝大家，雖然同意票沒有過關，但也有200多萬，但表示對於萊豬進口爭議還是很大。

林為洲表示，他即刻起辭去國民黨副秘書長的職位，作為反萊豬公投領銜人與黨中央公投小組執行長，公投推動的不順利，他也是該負責的人，參與決策就應負責，並認為國民黨也需深切檢討，中間推動的策略也有必要做檢討。

他說，雖然票還沒看完，但可以看出同意票、不同意票每一案得票數都非常接近，顯示這就是藍綠基本盤對決，中間選民都沒有投票，這樣的型態對正方不利，原本他們提案的初衷是讓國人深入了解四大公投再做決定，變成這種局面，整個策略應該檢討。

對於認為國民黨高層是否也要為此負責？林為洲認為，要不要負責自己決定，但因為他有參與黨中央公投小組，也經歷前任與現任黨主席江啟臣跟朱立倫階段，因此失敗、未達理想他先表示負責，讓更有能力的人做相關工作。

針對新北市長侯友宜臉書被灌爆？林為洲強調，若要咎責或找誰當戰犯，都須先經過檢討，找出真正的主因，難道侯市長是最主要原因嗎？應先找出投票率不高的真正原因，若不知道真正敗戰的原因就先找戰犯，會讓黨內失去真正檢討、記取教訓的機會。