胡錫進：王力宏在大陸演藝市場的豪華存在「基本結束」

《環球時報》特約評論員、前總編輯胡錫進在微博發文稱指，除非王力宏能提供相反的證據並讓事情反轉，「否則他在大陸演藝市場的豪華存在基本就結束了」。（圖／本報系資料照）

遭李靚蕾千字毀滅式爆料！王力宏傍晚悄搭機回台 低調閃避媒體

歌手王力宏的前妻李靚蕾17日晚間發千字文控訴王力宏在婚姻裡不忠、私生活混亂、冷暴力、缺席孩子成長重要時刻，甚至還和人妻和周邊工關係不單純等，讓王力宏維持多年的優質偶像形象一夕崩毀。對此，《環球時報》特約評論員、前總編輯胡錫進在微博發文稱，目前李靚蕾的指控對王力宏的人設是致命的，除非王力宏能提供相反的證據並讓事情反轉，「否則他在大陸演藝市場的豪華存在基本就結束了」。

胡錫進下午在微博發文以「台灣產瓜，台美切瓜，大陸吃瓜」為題，王力宏不是大陸籍，而是美籍台灣人。這件事首先是台灣的瓜，今天台灣公投據說都因他的瓜受影響了。

胡錫進指出，王力宏的市場主要在大陸，所以大陸網友社會的態度才最關鍵。目前其妻的指控對王力宏的人設是致命的，除非他能提供相反的證據並讓事情反轉，「否則他在大陸演藝市場的豪華存在基本就結束了」。

胡錫進更比喻稱，「慾望城市同時是超級墓地，每一座豪華別墅都有一扇門直通殯儀館。很多人以為它是通向後院花壇的門而錯誤推開它」，並指，情慾是天性，管理情慾，不讓它造成傷害和毀滅，是永恆的道德主題之一。社會不斷「殺一儆百」，以示邊界的嚴肅性。王力宏惹翻的是前妻，他的3個孩子的母親。他很可能已經「在劫難逃」。