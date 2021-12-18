新民高中舉辦耶誕感恩祈福點燈活動，上千盞LED登讓校園變得璀璨。(林欣儀攝)

新民高中舉辦耶誕感恩祈福點燈活動，現場氣氛歡樂、溫馨。(林欣儀攝)

迎接即將到來的耶誕節，台中市新民高中連續12年舉辦祈福點燈活動，校園「屹池」周邊圍繞著上千盞LED燈，閃耀璀璨。董事長劉昭惠表示，進修部學生通常白天要工作，生活辛苦且忙碌，肯定他們的上進心與勤學態度，近年特別由進修部主辦「祈福點燈活動」，盼他們感受學校的愛與關懷。

在學生們精彩表演的歡喜音樂聲中，劉昭惠與新民高中校長薛光豐、參加學生，一同感受耶誕節的溫馨氣氛，點亮祈福燈，希望在感恩與關懷的心念中送走2021年，期盼2022年平安喜樂，以愉快心情迎接新年。

校方表示，今年適逢新民高中創校85周年，祈福點燈活動代表學校師長對學生未來一年的祝福與期盼，祈福點燈活動除有許多表演節目，還準備高空的銀火瀑布，璀璨華麗。值得一提的是，點燈活動由融合民俗技藝與武術精神的「龍之舞」表演揭開序幕，象徵接下來的新年度將有吉祥、福氣。

此外，進修部、國中部與高中職部學生接力表演光之舞動、動感舞蹈、魔幻雙環等，緊接著

師生一起歌頌聖誕平安夜歌曲，氣氛溫馨。而教職員子女也在晚會中扮演小天使，陪伴雪橇、麋鹿一同發送糖果，分享喜悅。