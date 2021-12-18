蔡英文總統18日晚間針對4大公投結果發表談話，臉上帶著笑容出席。（姚志平攝）

公投大勝 蔡英文：每次挑戰都可以透過民主解決

反萊豬、珍愛藻礁、重啟核四、公投綁大選4大公投案結果晚間揭曉，此次投票率不如預期，至目前為止，估計估綠營最終會以「4比0」完，四個不同意大獲全勝。總統蔡英文也現身發表最新談話。

蔡英文談話如下：

賴副總統、柯總召，各位媒體朋友，大家好。

今天公投順利舉行，我要謝謝所有辛苦的選務人員，也要謝謝所有參與公投的台灣人民，無論你投的是同意或是不同意，都是公民意志的展現。正如我所說的，公投沒有誰輸誰贏的問題，只有國家未來要怎麼走的問題。

這次公投的過程，傳達出四個明確的訊息：第一，台灣人民希望走向世界，願意積極參與國際。第二，台灣人民支持能源轉型，期待穩定供電，並且維持經濟成長的動能。第三，台灣人民重視生態環保，希望經濟和環保能夠達成雙贏。第四，台灣人民期待公共政策能夠資訊透明，被理性的討論。

我們也看到在這一次的公投，也傳達一些對政府施政不同的意見，民主本來就會對政府施政有不同想法，政策規劃也應該聽取不同意見。

穩健執政是我們一貫的原則，各種想法我們都會適當的納入政策評估跟規劃當中，藻礁保育、食安把關，我們也絕對不會打折扣。

我要特別謝謝我們賴清德副總統、行政院蘇院長以及立院黨團柯總召，以及所有執政團隊同仁，這幾個月來透過一場又一場的說明會，讓大家了解我們施政的方向，爭取台灣人民的支持我們的主張。這是一個能夠堅守執政價值、也願意和人民溝通的團隊，我們會繼續攜手為台灣打拚下去。

我要謝謝許多公民團體，儘管一開始大家對政策有不同的意見，但終究能夠透過溝通討論，找到共識，找到對國家發展最好的方案，證明我們的民主是奠基在成熟的公民社會之上。

公投四個不同意「完封」 蔡英文發表談話

這一次的公投說明以及辯論，有許多專家學者協助，很多專業問題，可以更清楚的向社會說明，我要謝謝他們。這一次公投再一次見證，透過民主機制，不同意見可以互相溝通說服，人民的意志也可以凝聚出價值選擇。相信當每一次台灣面臨挑戰的時候，民主都是我們最堅強的後盾。

我們的眼前還有很多挑戰，我們會繼續努力，回報台灣人民的期待，再一次謝謝所有台灣人民，參與這次的公投，執政團隊會秉持人民的託付，繼續全力以赴，讓台灣一天比一天更好，謝謝大家。