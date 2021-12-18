彰化縣1輛消防水箱車日前在國道匝道處理雜草失火時，意外遭後方聯結車撞上，2輛大車撞成一團，消防車車頭多處凹陷，1名駕駛消防員受傷，事後消防局回應當時消防車有閃燈，並「緩緩停靠路邊」時遭撞，不料近日有網友爆料，當時根本就是消防車未注意後方急切進路中，導致追撞，痛批消防局睜眼說瞎話。

彰化消防局1輛剛獲贈的小型水箱車15日在國道3號北向191公里入口匝道處理雜草火警時，意外遭到後方的聯結車撞上，造成水箱車的車頭多處凹陷，板金扭曲嚴重；而消防局當時回應，當時消防車依規定鳴笛、亮警示燈，當車輛「緩緩停靠」路邊時就遭後方車輛追撞，造成1名消防員受傷。

消防水箱車在國道匝道處理雜草失火時，遭後方聯接車撞上，事後消防局回應當時消防車有閃燈，並「緩緩停靠路邊」時遭撞，此說法被網友打臉。（翻攝自爆料公社）

不過消息曝光後，1名網友在爆料公社發文表示，「（該路段）上坡明顯降速，消防車無像文字敘述緩慢靠邊，起步無注意左後方即轉出，卻因為不實敘述，讓（聯結車）車主因輿論壓力有點無法承受」，該網友還曝光當時行車紀錄器，只見該水箱車在槽化線上突然左彎，造成聯結車反應不及撞上，由此可知２車均有肇事責任。

網友還曝光當時行車紀錄器，只見該水箱車在槽化線上突然左彎，造成聯結車反應不及撞上，由此可知２車均有肇事責任。（翻攝自爆料公社）

消防車路邊救火遭聯結車撞 「緩緩開出被撞」撇責遭打臉（取自爆料公社）

其他網友則留言，「還好你有行車紀錄器，不然就被唬過去了」、「轉的角度好像要朝著迴轉的方向前進，靠邊停？影片明明就是開出來的」、「消防車駕駛是三寶無誤…以後請轉內勤，不要出來以免造成勤務負擔」、「這樣叫做緩緩開出來，消防睜眼說瞎話」。