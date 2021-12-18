前大聯盟日本傳奇球星鈴木一朗今天再次於球場出現，這次不是任何頒獎儀式，而是他親自下場比賽，他參與業餘球隊「Kobe Chiben」和女子高中棒球選拔隊進行對抗，這場比賽鈴木一朗擔任先發投手，為女高中生上了一課，全場火飆17次三振，最快球速135公里。

今年已48歲的鈴木一朗早已滿頭白髮，久未下場比賽的他不是擔任最擅長的野手，而是擔綱先發投手重任，不過他還是有打第9棒，而看來鈴木一朗並沒有因為對方是女高中生就讓步，比賽神情嚴肅，並專注在每一顆投球上。

他在投手丘上的架式完全不輸打擊，姿勢相當流暢，投球進壘點也很不錯，最後他完投9局無失分，僅被敲4支安打，飆出17K，總共用了143球，率領球隊以1：0拿下比賽勝利，美中不足的是他對上女子高中第4棒連送觸身球，但他屢屢脫帽致歉，相當有運動家精神。

鈴木一朗本季成功闖進大聯盟水手隊史名人堂，成為隊史第10人，另外還有望角逐2025聯盟名人堂位置，並挑戰亞洲第一人紀錄！今年48歲的他生涯從2001年開始，在2109年宣布退休，陸續效力洋基、馬林魚等隊，最後再返回生涯發跡地水手，可說是一個最圓滿的結局。