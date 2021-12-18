Joe Biden calls Kamala Harris 'President'

《紐約郵報》（New York Post）17日報導，美國總統拜登（Joe Biden）在當天的一次演說中，誤將副總統賀錦麗（Kamala Harris）稱為「總統賀錦麗」（President Harris）。許多網友在影片下面的留言區崩潰，要求盡快把拜登送進老人安養院。

拜登17日於南卡羅來納州立大學（South Carolina State University）的畢業典禮上發表演說，但在提到賀錦麗是霍華德大學（Howard University）的傑出校友時，卻錯把她叫成「總統賀錦麗」；更令人尷尬的是，拜登當時才剛開完玩笑、準備返回正題，因此在叫錯賀錦麗職稱前，上一句話正是「先把所有玩笑話放到一邊」（All kidding aside）。

《紐約郵報》指出，這不是拜登第一次將賀錦麗稱為「總統」，他3月18日慶祝美國即將獲得1億劑新冠肺炎（COVID-19）疫苗時，也曾口誤說出「總統賀錦麗」；2020年12月29日時，還未就職總統的拜登則不小心將賀錦麗稱為「總統當選人」。

在新聞頻道「LiveNOW from FOX」將這段畫面上傳至YouTube之後，引來大量網友留言回應，許多人痛批拜登是「小丑」、「笑話」、「精神錯亂」，質疑民主黨將「老弱殘兵」推上總統大位，讓俄羅斯和中國大陸在旁偷笑，並稱：「如果總統本人都不知道誰是總統，其他國家的領袖會把他當一回事嗎？」要求趕緊將拜登送進安養院。但也有網友表示，所有人都應祈禱拜登能保持健康，否則下個上台的就真的是賀錦麗了，「到時候全美都得開始說中文」。