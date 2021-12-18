四大公投案於18日進行投票，下午4點停止投票後，中選會隨即展開計票工作，最終投票結果出爐後，四大公投的不同意票均大幅領先同意票。而公投的最終投票結果與投票前的民調結果有所出入，也在網路上引發網友熱議。

根據《美麗島電子報》、《台灣民意基金會》、《ETtoday》、《TVBS》四單位，分別於11月24日至25日、11月22日至23日、12月1日至2日、12月10日至15日所做民調，多數都是「同意」多於「不同意」，且「反萊豬」一案支持度在各民調中不但都是最高，且是穩定領先。四單位中有三家同意方衝破5成，僅「藻礁（反三接）」同意方支持度較低，甚至出現同意方僅35%的結果。

但公投開票後，卻呈現「不同意」票一路落後「同意」票的結果，差距幅度也相當天，跌破許多人眼鏡。此事也在PTT上引發網友熱議，有網友在PTT上發文指出，這次結果有點驚人，畢竟民調各種結果都不應該是這樣的，到底哪一家的民調最準確？其他網友們則說，「都不準，真的笑死」、「美麗島講了一個禮拜以上了」、「我看萊豬民調明明都同意禁止，這結果真的扯」、「這次超不準」、「不只是結果，沒在+-5%的民調都不能算準」、「這次真的奇怪，選前民調沒有一家準」。

還有些網友則認為，「tvbs還是準的」、「投票率的問題，民調我覺得還是準的」、「八卦版反指標最準」、「八卦版反著看，九成準，笑死」、「這就是公投必須綁大選的原因，太多人不知道要投」、「投票率這麼低 民調很難準」。