四大公投結果揭曉，4案不同意票領先同意票，民進黨成功完封，台南市長黃偉哲晚間表示，不管投票與不投票，投同意票與不同意票，都是人民意志的表達，「我們守護民主價值，也感謝民眾展現意志」。

黃偉哲說，公民投票的珍貴在於透過「對事不對人」的投票，展現人民意志，民眾今天表達了他們的意願，台灣繼續向前行，大家一起珍視守護我們的自由與民主與公民投票。