決戰1218》民進黨完封 黃偉哲：感謝民眾展現意志 19:202021/12/18 中時 曹婷婷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台南市長黃偉哲晚間表示，感謝民眾展現意志。(曹婷婷攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 四大公投結果揭曉，4案不同意票領先同意票，民進黨成功完封，台南市長黃偉哲晚間表示，不管投票與不投票，投同意票與不同意票，都是人民意志的表達，「我們守護民主價值，也感謝民眾展現意志」。 黃偉哲說，公民投票的珍貴在於透過「對事不對人」的投票，展現人民意志，民眾今天表達了他們的意願，台灣繼續向前行，大家一起珍視守護我們的自由與民主與公民投票。 決戰1218》連勝文感謝民眾不畏天寒投票 趙少康預估公投「驚險擦邊過關」 決戰1218》民進黨推直播節目 連線神秘嘉賓催票 #公投 #民進黨 #黃偉哲 #台南 #四大公投 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 1218公投》以恐嚇訊息影響投票 蘇偉碩告發陳吉仲違反公投法 04:102021/12/18 焦點要聞 決戰1218》賴清德、林飛帆合體 投票前再宣傳4個不同意 11:502021/12/18 政治 新北蘆洲警選務維安護權益 分局長張國哲送警員暖暖包 15:482021/12/18 社會 1218公投》四大公投今登場 投票率成關鍵 藍綠天王猛催票 侯友宜：一定去投票 希望你也去 04:102021/12/18 焦點要聞 公投投票日 陳明文籲民眾站出來為台灣未來做正確決定 10:182021/12/18 政治 決戰1218》獨自前往投票 柯文哲：民進黨至今未回答「是否會遵守投票結果」 11:142021/12/18 政治 公投四個不同意「完封」同意 蔡英文19：30發表談話 18:392021/12/18 政治 決戰1218》民眾黨聲量遭藍綠淹沒 柯文哲以德國當例子回應 12:012021/12/18 政治 黃偉哲催票跟風時事哏「黃綠紅、蓋4英雄」網友秒懂笑翻 16:262021/12/18 政治 決戰1218》黃偉哲完成投票 現場「工作人員比民眾多」籲民眾投票 09:072021/12/18 政治 張麗善直播講公投 民進黨台南大掃街 04:102021/12/18 地方新聞 政治熱門新聞 1218公投》最後一夜藍綠大拚場 沈富雄預測最後公投結果 - 政治 決戰1218》藍軍是怎麼輸的？黃暐瀚爆原因 - 政治 1218公投》唐湘龍預測公投結果 判斷藍營這大咖會過關 - 政治 上將備詢 中將咬耳朵「不用回答」全都錄 網友怒：囂張跋扈還不滾下台 - 政治 1218公投》4大案最新民調竟一面倒 黃暐瀚爆選情 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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